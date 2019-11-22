Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Суд в США признал экс-сотрудника Центрального разведывательного управления Джерри Чан Шин Ли виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая и приговорил его к 19 годам лишения свободы.

В ходе судебного процесса экс-сотрудник ЦРУ признался в получении $850 тысяч от представителей китайской разведки за информацию о работе управления. Также было установлено, что он раскрыл Китаю восьмерых информаторов ЦРУ, которых ранее сам завербовал во время работы в ведомстве.

Подсудимый также выразил раскаяние в своих действиях. Обвинение просило назначить ему наказание в виде 20 лет тюрьмы, но суд удовлетворил это требование лишь частично.