Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подтвердил планы повысить до 21 года минимальный возраст законного употребления электронных сигарет в Соединенных Штатах по аналогии с употреблением алкоголя. Соответствующее заявление Трамп сделал в ходе встречи в Белом доме по проблема вейпинга.

Проблему вейпинга в Белом доме Трамп обсудил с министром здравоохранения США Алексом Азаром, сенатором Миттом Ромни, а также представителями табачной индустрии.

«Мы сделаем 21 год», — сказал Трамп, имея в виду возраст разрешения законного употребления электронных сигарет.

Что касается полного запрета продажи электронных сигарет со вкусовыми добавками, то тут Трамп высказался с осторожностью. Этой меры во время встречи активно добивались представители организаций здравоохранения.

Здесь Трамп вспомнил о Сухом законе в США, когда власти безуспешно пытались запретить производство алкоголя.

«Посмотрите на Сухой закон. Если вы им это не даете, то (товар — ИА REGNUM) попадет в страну нелегально… На улицах будут продавать ужасные вещи», — сказал президент США.

В свою очередь, сенатор Ромни обвинил компании-производителей в том, что они сознательно таргетировали детскую аудиторию. Даже в консервативной Юте, населенной приверженцами мормонистской религии, по словам сенатора, наблюдается настоящая эпидемия вейпинга.

«Юта — мормонский штат, и при этом половина детей в старшей школе занимаются вейпингом», — подчеркнул Ромни.

Напомним, в США от интенсивного вейпинга скончались уже 39 человек, более 2 тыс. человек получили повреждения легких.