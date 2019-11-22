Оттава, , 23:58 — REGNUM Предстоящий саммит НАТО обсудил по телефону канадский премьер-министр Джастин Трюдо с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщили 22 ноября в пресс-службе главы правительства Канады.

Саммит НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме саммита участники переговоров обсудили положение дел на Украине и состояние реализации Минских договорённостей. Трюдо пообещал Зеленскому, что помощь Канады Украине будет продолжаться.

Напомним, саммит НАТО состоится в Лондоне 3 — 4 декабря. В этом году альянсу исполняется 70 лет.

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