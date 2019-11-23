Загреб, , 13:18 — REGNUM Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что собрала первые 10 000 подписей для выдвижение своей кандидатуры в президенты, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 22 ноября.

«Мне только что сообщили с участков, что мы собрали первые 10 000 подписей. Мы не стоим на месте, мы продолжаем работать, разговариваем с нашими людьми, до конца, к победе, для вас, для вашей Родины!», — заявила президент Хорватии.

Таким образом, Колинда Грабар-Китарович собрала необходимые подписи для выдвижения своей кандидатуры менее чем за один день. Подписи кандидатов должны быть собраны не более чем за 12 дней.

Каждый подавший свою подпись избиратель может поддерживать только одного кандидата, а достоверность подписи будет проверяться при выдвижении кандидатуры. Затем хорватский избирком имеет 48 часов, чтобы проверить подписи и опубликовать список кандидатов в президенты, и когда он это сделает, официально начнется предвыборная кампания.