Ла-Пас, , 23:31 — REGNUM В Боливии суд города Эль-Альто приговорил к предварительному заключению под стражу семь человек, задержанных после взрыва одной из стен нефтезавода, принадлежащего боливийской нефтегазовой корпорации YPFB.

Об этом 22 ноября сообщает Боливийское информагентство.

Взрыв произошел в ходе блокады нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса. После подрыва стены, участники блокады пытались ворваться на территорию завода и захватить его.

Полицейские открыли огонь, что привело к гибели восьми человек. Ещё семеро были задержаны и предстали перед судом.

Блокада завода привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота в Боливии президент Моралес 10 ноября объявил об отставке. Полномочия главы государства были временно переданы второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса не признают это законным и требуют её отставки.

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