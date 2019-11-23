Ла-Пас, , 13:20 — REGNUM Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес потребовала от оппозиции, представленной в основном сторонниками свергнутого президента Эво Моралеса, «дать ей возможность управлять» страной. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Аньес рассказала, что сейчас ей «приходится очень тяжело», особенно в свете того, что буквально 19 ноября в ходе столкновении с военными в бою за склад с нефтью в пригороде Ла-Паса были убиты 8 человек.

«Граждане не заслуживают того, чтобы их огораживали. Дайте нам управлять страной в этот короткий промежуток времени», — добавила Аньес в заявлении прессе.

Самопровозглашённая президент заверила, что первоочередными целями её правительства являются «вернуть в Боливию мир и в кратчайшие сроки созвать свободные и прозрачные выборы».