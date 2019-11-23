Париж, , 13:34 — REGNUM Лица без гражданства, участвовавшие в акция протеста во Франции, стали получать документы.

22 ноября пресс-служба Всеобщей конфедерации труда (ВКТ), крупнейшего профсоюзного общества Франции, сообщила, что лица без гражданства, которые с 1 октября участвовали в акциях протеста под эгидой организации, стали получать документы, удостоверяющие личность.

Как сообщает газета Liberation, около 143 человек, которые «боролись за свое достоинство и за свои права», получили документы, удостоверяющие личность в префектурах Парижа, Бобиньи и Нантере. В сообщении ВКТ говорится, что для этих людей начинается новая жизнь.

Всеобщая конфедерация труда — крупнейшее французское профсоюзное объединение, созданное в 1895 году. Исторически было связано с Французской коммунистической партией, состояла во Всемирной федерации профсоюзов.