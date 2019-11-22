Екатеринбург, , 22:44 — REGNUM Екатеринбургские депутаты думают над формированием рабочей группы, которая займётся оценкой трат на муниципальные программы. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявила журналистам глава бюджетной комиссии думы Елена Бондаренко, в новое объединение могут войти спикер Игорь Володин и главы профильных думских комиссий. В рабочей группе будут оцениваться муниципальные программы и даваться соответствующие рекомендации.

Тем не менее, в гордуме ещё нет понимания, как эффективно организовать оценку программ.

Как сообщало ИА REGNUM, в думе Екатеринбурга планируют установить порядок, предусматривающий детальное ознакомление депутатов с муниципальными программами. Парламентарии уже согласились, что избранники не будут трогать программы, связанные с федеральным финансированием.

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