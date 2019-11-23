Стамбул, Турция, , 13:38 — REGNUM Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в своей речи, произнесенной на церемонии открытия Дней знакомства с Адыяманом на площади Йеникапы в Стамбуле, заявил:

«В нашей стране никто не должен оставаться позади. Ни одно дитя не должно ходить с разбитым носом. Как нация мы время от времени сталкиваемся с различными трудностями. Для народов, которые, как и мы, оставляют след в истории, это нормально».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп отметил:

«Завистников очень много. Иногда они атакуют под личиной Рабочей партии Курдистана и Демократического союза, иногда — как ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), иногда — как движение Фетхуллаха Гюлена. Но мы не свернем со своего пути. Никто не сможет помешать нам в нашем деле — снова сделать Анатолию процветающей и возродить нашу цивилизацию».

Политик добавил:

«С позволения Всевышнего Аллаха, у нас хватит сил, чтобы справиться с любыми посягнувшими на нас бандами изменников. Когда мы добились своего единства и братства, ничто не выстоит против нас. Сегодня мы сильнее государства, которое когда-либо было создано нашими предками на протяжении истории».