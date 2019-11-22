Стокгольм, , 22:24 — REGNUM О том, что иностранцы порой не едут в Швецию, поскольку боятся местных бандитов, рассказала шведский министр иностранных дел Анн Линде в интервью с Aftonbladet.

В частности, Линде заявила, что в страну, «испугавшись, что у нас небезопасно», отказываются ехать приглашённые «представители гражданского общества» РФ. Она посетовала, что этот негативный образ сложился у граждан РФ о Швеции из-за российских массмедиа, которые плохо пишут об обстановке в этой стране.

Линде «Мы должны работать над тем, чтобы поставить заслон дезинформации и показать, что правительство и полиция делают всё возможное для борьбы со стрельбой и бандитизмом — которые в самом деле случаются».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Швеции заявили, что решили вывести борьбу с преступностью на новый уровень. В Стокгольме признают: в стране есть такая проблема как «всплеск уличного насилия».

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