Москва, 22 ноября 2019, 22:04 — REGNUM О включении Марии Бутиной в группу экспертов по защите прав граждан РФ за рубежом сообщила 22 ноября журналистам Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Комментируя своё решение, Бутина в интервью «Звезде» пояснила, что ей удалось вернуться в Россию из Соединённых Штатов (где её держали в тюрьме), потому что страна «встала единым фронтом», чтобы помочь ей.
Напомним, Бутину в США арестовали в июле 2018 года, обвинив в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». В Россию она смогла вернуться в октябре 2019 г.
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