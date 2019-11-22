Москва, , 22:04 — REGNUM О включении Марии Бутиной в группу экспертов по защите прав граждан РФ за рубежом сообщила 22 ноября журналистам Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова встретилась с Марией Бутиной Ombudsmanrf.org

Комментируя своё решение, Бутина в интервью «Звезде» пояснила, что ей удалось вернуться в Россию из Соединённых Штатов (где её держали в тюрьме), потому что страна «встала единым фронтом», чтобы помочь ей.

Бутина «Мне кажется, мы также должны встать единым фронтом за каждого человека, который находится в такой ситуации. Это неправовое совершенно поведение. Но к сожалению, сегодня в отношении россиян это привычная практика».

Напомним, Бутину в США арестовали в июле 2018 года, обвинив в «сговоре с целью работы на иностранное правительство». В Россию она смогла вернуться в октябре 2019 г.

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