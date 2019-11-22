Москва, , 21:58 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотэги планируют встретиться в Москве в середине декабря, сообщает 22 ноября официальный сайт МИД РФ.

Об этом Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги договорились на полях встречи глав МИД стран G20 в Нагое. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных торгово-экономических вопросов.

Глава МИД РФ пригласил японского коллегу посетить Москву для продолжения диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги ранее встречались 25 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. По итогам этой встречи Мотэги пообещал проработать план своего визита в Россию.

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