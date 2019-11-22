Москва, , 21:49 — REGNUM Закрепить на уровне закона понятие «оправданный риск» предложило МЧС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября, это следует из проекта поправок, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов.

© ИА REGNUM

Инициатива позволит исключить правовую неопределенность применения понятия «оправданного риска», отмечают авторы.

Это необходимо для решения вопросов обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ и повысит правовую стабильность и защищенность спасателей, указали в МЧС.

Законопроект разработан, в частности, после трагедии 2010 года в шахте «Распадская». В МЧС отметили тенденцию обвинения в гибели спасателей руководителя горноспасательных работ как не обеспечившего достаточные меры безопасности.

8−9 мая 2010 года произошли два взрыва на крупнейшей угольной шахте в России «Распадской» в Кемеровской области.