Москва, , 21:40 — REGNUM Внедрение системы электронной путевки должно быть постепенным. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР) в ходе заседания круглого стола в Госдуме.

«Мы поддерживаем цифровизацию и разработку высокотехнологичных систем, которые смогут сделать рынок туристических услуг прозрачным и надежным. При этом считаем, что внедрение должно быть постепенным, пройти тестирование, соответствовать стандартам качества», — отметил Дегтярёв.

Комитет не поддерживает законопроект в таком виде, в каком он есть на сегодняшний день, заявил в свою очередь зампред комитета Госдумы Сергей Кривоносов («Единая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о создании базы и системы электронных путевок внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Боярским. Предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе. Предполагается, что система заработает с 1 апреля 2020 года. Нарушителей предполагается штрафовать.

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