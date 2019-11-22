Екатеринбург, , 21:18 — REGNUM Владимир Путин за два года до назначения на пост главы государства хотел уйти из Кремля, заявил 22 ноября Валентин Юмашев в интервью Владимиру Познеру в «Ельцин-центре».

По словам Юмашева, возглавлявшего администрацию Ельцина в 1997—1998 годах, Владимир Путин через год после назначения незадолго до назначения начальником Главного контрольного управления президента Российской Федерации заявил о желании уйти.

Такое решение Владимир Путин, по словам Юмашева, принял из-за очень жёсткого графика работы без выходных и без личного времени.

«Я его не хотел отпускать, потому что это для меня была большая проблема. Он действительно выделялся из моих замов, поэтому терять его не хотел. Так случилось, что буквально через месяца два вынужден был уйти мой первый зам, и я с радостью Владимиру Владимировичу это место предложил, и он начал работать», — сказал Юмашев.

Напомним, 31 декабря 1999 года Ельцин выступил с телевизионным заявлением о своём уходе в отставку и о назначении исполняющим обязанности президента РФ Владимира Путина, занимавшего пост председателя правительства страны.

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