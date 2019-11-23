Исламабад, , 13:47 — REGNUM 22 октября пресс-секретарь оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Марьям Аурангзеб подвергла жесткой критике премьер-министра Имрана Хана за то, что он, якобы, хочет ослабить парламент страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Марьям Аурангзеб заявила, что бывший игрок в крикет Имран Хан «даже не позволяет своим оппонентам из оппозиции играть».

По словам пресс-секретаря «Лиги», многие оппозиционные лидеры столкнулись с угрозой тюремных сроков, хотя их вина по коррупционным делам так и не была доказана. Как отметила Марьям Аурангзеб, Имран Хан не только стремится лишить парламент власти, но и сам не стремится к открытости, за которую так яро выступает.

Пресс-секретарь оппозиционной партии призвала премьер-министра задекларировать все счета своих детей и жен, а также рассказать общественности о своих доходах. По мнению Марьям Аурангзеб, процесс отчетности и борьбы с коррупцией ведется в стране однобоко, не затрагивая нынешних руководителей страны.