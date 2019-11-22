Бишкек, , 20:51 — REGNUM Мэра столицы Киргизии Азиз Суракматов является владельцем 11 квартир общей площадью 1293,5 квадратных метра и дачного дома площадью 83 квадратных метра. Такие данные градоначальник указал в своей налоговой декларации за 2018 год, передает налоговая служба республики.

Также у главы столичного муниципалитета в собственности имеются два земельных участка общей площадью 0,15 гектара и автомобиль «Лексус LX 570».

По официальным данным, за минувший год Азиз Суракматов заработал чуть больше 433 тысяч сомов (около 396 тысяч рублей).

Близкие родственники мэра Бишкека в 2018 году заработали 25 млн 912 тысяч сомов (около 23 млн 684 тысяч рублей), из которых израсходовали 822 тысячи сомов (751 тысячу рублей). В их собственности находятся три квартиры, автомобиль BMW и земельный участок площадью 0,08 гектара.