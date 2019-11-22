Иерусалим, , 20:48 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он примет любое решение суда по своему делу. Об этом Нетаньяху заявил специальном видеообращении, которое было опубликовано сегодня, 22 ноября, в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит заявил, что решил предъявить официальные обвинения Нетаньяху в получении им взятки по так называемому «делу 4000», а также еще по двум делам — в мошенничестве и обмане общественного доверия.

Нетаньяху сказал, что данные процесс в любом случае завершится в суде и он примет любое решение суда.

«Мы будем действовать по закону. А вот те, кто не действовал по закону в полиции и прокуратуре — их работа тоже будет проверена, и они ответят за то, что они устроили», — пригрозил Нетаньяху.

Своих сторонников Нетаньяху благодарит за поддержку, которую они ему оказывают.

Напомнил, что против Нетаньяху возбуждены три дела. Так, он обвиняется в лоббировании интересов крупнейшей израильской телекоммуникационной группы «Безек». В обмен Нетаньяху якобы получил позитивное отношение к нему на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе «Walla!»

Другое дело касается получения премьер-министром дорогостоящих подарков в виде эксклюзивных сигар и шампанского от голливудского продюсера Арнона Мильчина. Суммарную стоимость подарков следствие оценивает в $300 тыс.

В третьем деле Нетаньяху обвиняется в попытках договориться с владельцем одной из крупнейших в Израиле медиагрупп «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности его кабинета министров в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности ее конкурента — бесплатной ежедневной газеты «Исраэль ха-Йом».