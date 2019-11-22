Луганск, , 20:47 — REGNUM Народный совет Луганской Народной Республики на заседании 22 ноября назначил Сергея Горенко новым генеральным прокурором по представлению главы республики Леонидая Пасечника. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЛНР.

«Постановлением Народного совета Луганской Народной Республики на должность генерального прокурор назначен Горенко Сергей Сергеевич», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новоназначенный прокурор поблагодарил главу ЛНР и депутатов за оказанное доверие и принес присягу народу республики.

Сергей Горенко с декабря 2017 года был исполняющим обязанности генерального прокурора, до этого был первым заместителем прокурора. Родился в городе Свердловске Луганской области, окончил Луганский государственный университет внутренних дел, после чего с 2003 года работал в структурах МВД на различных должностях.