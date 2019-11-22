Киев, , 20:46 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что на данный момент в стране абсолютно нет коррупции на высшем уровне, а скоро не будет вообще никакой.

Об этом он заявил сегодня, 22 ноября, в ходе первого Инвестиционного саммита ЕБРР для стран-членов «Восточного партнерства», который состоялся в Лондоне.

Гончарук выразил уверенность, что «совсем скоро» коррупции на Украине не будет на всех уровнях.

«У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств», — отметил украинский премьер.

ИА REGNUM напоминает, что в начале ноября госсекретарь США Майкл Помпео заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в борьбе с коррупцией, потому что «США предельно обеспокоены коррупцией на Украине».

«Это то, что я говорю в Европе — в том месте, где очень хорошо понимают вызовы, связанные с коррупцией в Украине. Здесь говорят об этом как рисках для Европы. И это истинно важно и правильно», — отметил Помпео.

Об огромных масштабах коррупции на Украине неоднократно говорили также представители ЕС.