Киев, , 20:25 — REGNUM Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует создания в Верховной раде временной следственной комиссии в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы.

С таким заявлением политическая сила выступила сегодня, 22 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В формулировке партии Порошенко, комиссия должна расследовать факты «незаконного вмешательства офиса президента в работу правоохранительных органов».

«Евросолидарность» поясняет, что скандал затрагивает почти все правоохранительные органы, так что расследовать ситуацию по сути некому.

«Следовательно, единственный выход — создать в Верховной Раде Временную следственную комиссию с широким представлением всех фракций, в том числе оппозиционных», — отметили в «ЕС».

Партия Порошенко на период работы комиссии требует отстранения от должностей фигурантов разговоров.

ИА REGNUM напоминает, что 20 ноября в Telegram появился канал под названием «Трубу прорвало», где были опубликованы записи якобы прослушивания директора ГБР Романа Трубы, из которых ясно, что он действует по поручениям генерального прокурора и офиса президента Зеленского.

Сам Труба назвал эти разговоры «фейком», а президент Зеленский пообещал разобраться в ситуации за вчерашний день, 21 ноября, однако до сих пор комментариев по этому вопросу не давал.