Тбилиси, , 20:14 — REGNUM Председатель парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам Акакий Зоидзе предложил политсовету правящей партии Грузии «Грузинская мечта» провести референдум или плебисцит о переходе к пропорциональной системе в 2020 году. Об этом 22 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как отметил Зоидзе, он обратился к политсовету «Грузинской мечты», чтобы в партии приняли меры для проведения референдума и плебисцита.

«Я решил, уже публично обратиться к политическому совету «Грузинской мечты» с призывом принять решение о проведении референдума или плебисцита для перехода к пропорциональной избирательной системе в 2020 году. Я обращаюсь ко всем, в первую очередь, к тем членам «Грузинской мечты», которые не поддержали пропорциональную систему, использовать оставшееся до референдума время для работы с общественностью и достижения желаемых для нас и страны результатов. Мы все должны согласиться с тем, что результаты будут обязательным и безоговорочным руководством для всех нас», — заявил Акакий Зоидзе.

Зоидзе заявил, что если его предложение не будет принято, он покинет парламент и политику.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались, после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте.

18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

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