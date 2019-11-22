Бишкек, , 20:12 — REGNUM Таможенная служба Киргизии отрицает наличие фактов прохождения контрабандных товаров через таможенные контрольно-пропускные пункты республики, передает «24.kg».

При этом в ведомстве утверждают, что опубликованные в СМИ материалы журналистского расследования о выводе из Киргизии нескольких сотен миллионов долларов содержат данные, которые не соответствуют действительности.

Также в ГТС отметили, что не могут комментировать информацию о том, что недавно убитый в Турции китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал о причастности к контрабандным схемам клана экс-зампредседателя таможенной службы Райымбека Матраимова — «поскольку этот человек уже два года не работает в таможенной службе».

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