Бишкек, , 20:10 — REGNUM В Киргизии необходимо возродить конкурентную среду среди учителей, чтобы в школах работали люди, выбравшие профессию педагога по призванию. Об этом на церемонии открытия школы в селе Комсомол сегодня, 22 ноября, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Мы все помним, как раньше родители стремились сделать так, чтобы их ребенок с первого класса попал к сильному учителю, который способен привить любовь к знаниям», — отметил он.

Далее глава правительства ознакомился с состоянием отстроенной заново школы, которая в 2006 году пришла в аварийное состояние после землетрясения.

Строительство учебного заведения, рассчитанного на 225 ученических мест, было начало в 2016 году. На эти цели был потрачен 51 млн сомов (46,6 млн рублей).