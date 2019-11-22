Киев, , 20:06 — REGNUM Исключенные из президентской фракции «Слуга народа» народные депутаты Анна Скороход и Антон Поляков создадут свою депутатскую группу.

Об этом Скороход сообщила сегодня, 22 ноября, в интервью Громадскому радио.

Она отметила, что группу планируется назвать «Настоящие слуги» или же «Слуга народа — 2».

Скороход выразила уверенность, что состав группы будет постоянно пополняться, и вскоре депутатов там окажется больше, чем в «настоящей» фракции «Слуга народа».

«Есть люди, которым не нравится то отношение и те решения, которые принимаются», — сказала она.

Скороход дала понять, что клон «Слуги народа» будет руководствоваться в своей деятельности предвыборной программой президента Зеленского.

Комментариев по этой ситуации от депутата Полякова в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что 15 ноября фракция партии «Слуга народа» на своем заседании приняла решение исключить Скороход и Полякова из своих рядов за нарушение целого ряда договоренностей о голосовании.

Исключенные заявили, что их наказывают за то, что они имеют своё мнение и высказывают его.