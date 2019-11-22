Копенгаген, , 20:15 — REGNUM Представители датских партий «Новые граждане» и «Единый список» считают, что так называемая финансовая «групповая помощь» партиям Фолькетинга должна быть снижена. Это один из немногих вопросов, по которому две партии, находящиеся на разных концах политического спектра, занимают одинаковую позицию.

«Групповой помощью» называют денежные средства, которые выделяются партиям, имеющим представителей в Фолькетинге, для принятия на работу различных сотрудников, например, секретарей, политических консультантов или журналистов. Так, «Новые граждане» предлагают ввести систему ежегодного сокращения такой помощи на 2%.

«Мы считаем, что политики должны подавать пример. Мы то и дело призываем все инстанции и учреждения оптимизировать свою работу и экономить. Почему же это не должно относиться и к нам?», — заявил представитель партии Ларс Бойе Матиесен. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Об этом же с трибуны Фолькетинга говорила представитель партий «Единого списка» Роса Лунд. «Мы впервые согласны с «Новыми гражданами», мы поддерживаем их предложение», — заявила политик.