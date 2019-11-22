Вильнюс, , 19:40 — REGNUM Литва подписала контракт о закупке 200 американских бронеавтомобилей-внедорожников JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), сообщает 22 ноября пресс-служба военного ведомства Литвы.

По условиям контракта, первые бронемашины должны поступить в Литву к концу 2021 года. К 2024 году все 200 американских броневиков должны поступить в распоряжение литовских сухопутных войск и подразделений специального назначения.

Общая стоимость контракта составит 145 млн евро.

Кроме того, в условиях соглашения есть пункт, предусматривающий приобретение Литвой ещё 300 броневиков этого типа, хотя изначально власти Литвы заявляли, что нуждаются лишь в двух сотнях бронеавтомобилей JLTV.

Напомним, в сентябре 2019 года конгресс США утвердил уведомление о готовности продать Литве 500 легких бронированных машин Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4×4 в модификации M1278A1 Heavy Guns Carrier.

Уточняется, что поставляемые в Литву бронемашины будут оснащены дистанционно управляемыми боевыми модулями M153 Common Remote Weapon Stations (CROWS) с 12,7-мм пулеметами M2 QCB и круглосуточными прицельными системами M230 TAC-FLIR.

Кроме того, в контракте предусмотрено обучение литовских военных и поставка запасных частей.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о закупке JLTV для сухопутных войск Литвы начались ещё в 2017 году.

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