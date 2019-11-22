Стокгольм, , 20:10 — REGNUM Ряд конкретных политических вопросов, таких как противодействие усыновлению детей однополыми парами и требование снизить лимит бесплатных абортов, стоили Шведским демократам голосов молодых избирателей на парламентских выборах 2018 года. К такому выводу пришла в своем внутреннем документе молодежная ассоциация Шведских демократов. Об этом 22 ноября сообщило шведское издание SVT Nyheter, которому удалось ознакомиться с документом.

Сообщается, что молодежная ассоциация Шведских демократов все еще не опубликовала электоральный анализ, проведенный после парламентских выборов 2018 года, но он был представлен высшему руководству партии для ознакомления.

Молодое поколение шведов считает, что представленные предложения, партия должна «уточнить, пересмотреть» или вовсе отказаться от них.

Некоторые из пунктов, содержащихся в заключении, переданном молодежной ассоциацией Шведских демократов, включают вопросы однополых пар и абортов, которые будут рассмотрены во время проходящего национального съезда партии в Эребру.