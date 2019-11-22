Стокгольм, , 20:07 — REGNUM Шведские демократы при сотрудничестве с другими оппозиционными партиями намерены добиться принятия закона об ужесточении трудовой миграции. Предложение было выдвинуто новым лидером фракции в парламенте Швеции Хенриком Винджем. Члены Умеренной коалиционной партии заявили о своей возможной поддержке новых мер. Об этом 22 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

22 ноября Маттиас Карлссон передал Хенрику Винджу должность лидера фракции Шведских демократов в Риксдаге. Это произошло во время национального съезда партии, проходящего в Эребру.

Сразу после вступления в новую должность Хенрик Виндж выступил с предложением об ужесточении трудовой миграции. Он намерен изучить возможность привлечения на свою сторону членов Умеренной коалиционной партии, Христианских демократов и Левых, чтобы заставить правительство ужесточить трудовое законодательство для мигрантов.

«Все эти партии согласны с тем, что существует проблема, связанная с трудовой миграцией, которая приводит к демпингу заработной платы и эксплуатации приехавших в страну людей на заработки. Я намерен поднять этот вопрос с другими лидерами фракций», — заявил Хенрик Виндж.