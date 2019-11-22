Стокгольм, , 20:04 — REGNUM После оживленных дебатов среди членов «Шведских демократов» о том, кто же все-таки может обладать шведской идентичностью, партийное руководство пришло к решению о внесении изменений в программу партии. Один из участников дискуссии Вилли Зильберштейн, шведский политик еврейского происхождения, назвал готовящиеся изменения «косметическими». Об этом 21 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

21 ноября состоялось открытие национального съезда представителей «Шведских демократов». Участники встречи со всей страны намерены урегулировать спорные моменты и решить, какой политической позиции партия должна придерживаться по тем или иным вопросам. Руководство «Шведских демократов» представило тезисы для изменения основного идеологического документа партии. Сообщается, что одна из поправок будет связана с национальными меньшинствами и шведской идентичностью.

В соответствии с предложением, по которому делегаты съезда должны будут принять окончательное решение, к основной программе будет добавлено следующее положение:

«Даже несмотря на то, что человек принадлежит к национальному меньшинству, он все равно может обладать шведской идентичностью и как часть этой группы он должен быть освобожден от повсеместной ассимиляции, и ему необходимо предоставить широкую культурную автономию».

Данное предложение об изменении в политической программе «Шведских демократов» вызвало неоднозначную реакцию в шведском обществе. В то время как одни поддерживают инициативу, другие заявляют о попытке возможного притеснения национальных меньшинств на территории Швеции.