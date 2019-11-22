Киев, , 19:21 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий намерен просить правительство уволить своего заместителя Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером, о которой стало известно на этой неделе.

Об этом Криклий заявил сегодня, 22 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр заявил, что Клитина отказалась уходить в отставку сама в духе европейской политической традиции, поэтому он настаивает на ее отставке.

Напомним, что Клитина в этом разговоре, считая, что беседует с высокопоставленным сотрудников офиса президента Зеленского, высказала ряд критических замечаний в адрес министра.

«Если ты считаешь, что министра, в команде которого работаешь… цитирую: «которого, видимо интересует только заработок», ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органами все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно, так я и предложил сделать Александре Клитиной. Она категорически отказалась и сказала, что не видит предпосылок для увольнения», — заявил Криклий.

Кроме того, министр заявил, что он недоволен отсутствием понимания между Клитиной и всей командой министерства инфраструктуры.

Любопытно, что сегодня же Александра Клитина дала свою пресс-конференцию, в ходе которой заявила, что не собирается в отставку, а «грязные статьи и клевета» — это якобы расплата за ее публичную позицию по ряду важных для министерства вопросов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Клитина заявила, что намерена обратиться в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации в связи с распространением информации о том, что она якобы попала на нынешнюю должность «через постель», о чем шла речь в ходе ее переписки с пранкером.