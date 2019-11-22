Стокгольм, , 19:36 — REGNUM В Швеции высшее партийное руководство социал-демократов провело заседание, чтобы обсудить вопросы, связанные с неутешительными результатами опросов общественного мнения. Об этом 22 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Руководители социал-демократов собрались на совещание утром 22 ноября, чтобы обсудить предложение о партийной стратегии до начала следующих выборов, выдвинутое секретарем партии Леной Радстрем Баастад. Социал-демократы намерены прибегнуть к мерам, призванным помочь им обратить вспять усиливающийся кризис общественного мнения.

Этой осенью шведские демократы шаг за шагом приближались к социал-демократам в борьбе за получение голосов избирателей. В результате их усилий, согласно результатам социологического исследования Demoskop, опубликованным на этой неделе, партия шведских демократов стала самой влиятельной политической силой, пользующейся наибольшей поддержкой в Швеции.

Ранее политики, действующие на местном региональном уровне, призвали руководство социал-демократов прислушиваться к мнению муниципальных советов по вопросам нехватки жилья и сегрегации.

Однако член партийного совета Пиа Нильссон категорически не согласна с позицией муниципалитетов и заявила, что местным властям следует сделать больше усилий для своих жителей, а не упрекать руководство социал-демократов.