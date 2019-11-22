Москва, , 19:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин вручил вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой орден Дружбы и обратил внимание на сознательность этого решения. Церемония вручения состоялась в резиденции главы государства в Ново-Огарёво, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я хочу обратить ваше внимание, что это сознательное решение. Не просто потому, что вы приехали, и вы являетесь одним из высших должностных лиц Азербайджана», — сказал Путин.

По его словам, вручение награды связано с работой, которую Алиева проводит в рамках укрепления отношений между двумя государствами.