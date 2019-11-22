Сухум, 22 ноября 2019, 18:48 — REGNUM Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии и России провели в Сухуме совместную пресс-конференцию по итогам тушения пожара площадью 10 тыс. гектаров в лесах Абхазии. Об этом сообщает 22 ноября информагентство «Апсныпресс».
В ходе пресс-конференции глава МЧС Абхазии Лев Квициния отметил большую роль российских коллег при тушении пожара.
Глава МЧС Абхазии подчеркнул, как оперативно и слаженно сработали экипажи российских военных судов.
Министр подчеркнул, что помощь сил спасателей из России была безвозмездной.
Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин выразил признательность премьер-министру республики Валерию Бганбе, который оперативно направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Сотрудников МЧС России, принимавших участие в ликвидации пожаров в горной Абхазии, наградили ведомственными наградами МЧС Абхазии.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сильный пожар в горах Абхазии был ликвидирован российскими спасателями. Об этом 21 ноября сообщил журналистам замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. Первые очаги природного пожара были обнаружены в лесистой местности на Сухумском перевале. Площадь пожара составила 200 га. Тушение пожара осложнялось сильной задымлённостью, распространению пламени способствовала сухая и тёплая погода. На помощь абхазским спасателям 16 ноября были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.
Всего за эти дни было совершено 266 вылетов-сбросов воды на вертолёте и самолёте. Только за 21 ноября было совершено 11 вылетов-сбросов. Делибалтян отметил, что ускорить ликвидацию лесного пожара спасателям также немного помог начавшийся дождь.
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