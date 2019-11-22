Сухум, , 18:48 — REGNUM Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии и России провели в Сухуме совместную пресс-конференцию по итогам тушения пожара площадью 10 тыс. гектаров в лесах Абхазии. Об этом сообщает 22 ноября информагентство «Апсныпресс».

В ходе пресс-конференции глава МЧС Абхазии Лев Квициния отметил большую роль российских коллег при тушении пожара.

«В результате сухой погоды в гористой местности возник пожар на площади где-то в 10 тысяч гектаров. Такого пожара никогда не было. Была определённая угроза и населению, и национальному парку», — отметил Квициния.

Глава МЧС Абхазии подчеркнул, как оперативно и слаженно сработали экипажи российских военных судов.

«Мне приходилось часто с ними находиться. Я видел, как синхронно они работают. На это было любо глядеть. Выражаю огромное спасибо за такое понимание, за такой подход, за такие чисто братские отношения. Настолько и искренне они вместе с нами переживали. Это дорогого стоит».

Министр подчеркнул, что помощь сил спасателей из России была безвозмездной.

Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин выразил признательность премьер-министру республики Валерию Бганбе, который оперативно направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

«Известно, что бюрократия иногда действует медленно, но в данном случае всё обошлось. Мне очень приятно, что в данном случае речь не идет о военных действиях, тем не менее сотрудники МЧС России и МЧС Абхазии совместно защищали горные склоны с экологически важными лесными ресурсами страны, которые имеют большое значение для следующих поколений».

Сотрудников МЧС России, принимавших участие в ликвидации пожаров в горной Абхазии, наградили ведомственными наградами МЧС Абхазии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сильный пожар в горах Абхазии был ликвидирован российскими спасателями. Об этом 21 ноября сообщил журналистам замминистра по чрезвычайным ситуациям Тигран Делибалтян. Первые очаги природного пожара были обнаружены в лесистой местности на Сухумском перевале. Площадь пожара составила 200 га. Тушение пожара осложнялось сильной задымлённостью, распространению пламени способствовала сухая и тёплая погода. На помощь абхазским спасателям 16 ноября были направлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Всего за эти дни было совершено 266 вылетов-сбросов воды на вертолёте и самолёте. Только за 21 ноября было совершено 11 вылетов-сбросов. Делибалтян отметил, что ускорить ликвидацию лесного пожара спасателям также немного помог начавшийся дождь.

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