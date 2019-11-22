Лондон, , 18:45 — REGNUM К обязанностям посла РФ в Великобритании приступил Андрей Келин, сообщили 22 ноября российском посольстве в Лондоне.

«22 ноября он вручил копии верительных грамот в МИД Великобритании и приступил к исполнению своих обязанностей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Келин, назначенный послом РФ в Великобритании, прибыл в Соединённое Королевство 21 ноября.

До 26 августа 2019 г. российским послом в Великобритании был Александр Яковенко.

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