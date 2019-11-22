Измир, Турция, , 19:58 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с речью перед своими однопартийцами в Измире, заявил: «Турция погружалась в пучину террора и искала место, где можно было бы от него спастись. Что произошло в Сирии, разве мы не поставили на место террористов, угрожавших нашим границам? Сейчас построить террористический коридор они не смогли».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Что же сказал господин (председатель Народно-республиканской партии) Кемаль Кылычдароглу? Мол, какое нам дело до Сирии? Так вот, какими бы ни были наши мотивы, но какое до нее дело тебе? Зачем ты посылал и посылаешь к Башару Асаду своих людей? Как жаль, что, пока мы здесь говорим, уважаемый Кемаль ведёт дела с Рабочей партией Курдистана и Отрядами народной обороны».

Турецкий лидер добавил: «Демократическая партия народов в парламенте только при поддержке Рабочей партии Курдистана, не так ли? Зачем ты колесишь с ними от Анкары до Стамбула? Но что ни день, ни разу он не сказал, что Рабочая партия Курдистана — террористическая группировка. Так же он себя в прошлом вел и в отношении Тунджели. Потому что он трус, размазня и лжец».