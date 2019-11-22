Белград, , 19:44 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович и секретарь российского Национального Совета Безопасности Николай Патрушев подписали два соглашения о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом и организованной преступностью, пишет сербское новостное агентство RTS 22 ноября.

Николай Патрушев и Небойша Стефанович приняли решение подписать два соглашения, которые придадут дополнительный стимул сотрудничеству Сербии и России.

Министр внутренних дел Сербии поблагодарил Россию за поддержку по вопросу Косово, в том числе за противодействие членству Косово в Интерполе.

Как сообщается, Патрушев подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами в вопросе безопасности и других областях, связанных с национальными интересами Сербии. Он добавил, что российско-сербские встречи на высшем уровне играют ключевую роль в укреплении отношений.

Николай Патрушев и Небойша Стефанович также обсудили проблемы безопасности на мировом уровне и отметили, что ситуация в области безопасностью остается напряженной.