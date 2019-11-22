Москва, 22 ноября 2019, 18:23 — REGNUM Декоммунизация стала для Украины второй политической жизнью, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 22 ноября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что положительно относится к процессу «декоммунизации», но выступает за «осознанную декоммунизацию», а не простой запрет символики.
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