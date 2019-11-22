Аддис-Абеба, , 19:55 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Эфиопии сообщило, что в настоящее время активно ведется подготовка к началу процесса репатриации эфиопов из Йемена и Танзании. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Пресс-секретарь эфиопского МИДа Небиат Гетачеу заявил, что правительство страны в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) в ближайшее время репатриирует 103 эфиопских гражданина из Йемена и 1300 граждан из Танзании.

Пресс-секретарь отметил, что Эфиопия завершает подготовку к отправке команды по общественной дипломатии из 50 человек в Уганду на следующей неделе также для «проработки почвы» к репатриации граждан.

По данным МИДа, делегацию возглавит спикер Палаты народных представителей Эфиопии Тагессе Чафо, а в ее состав войдут высокопоставленные чиновники, религиозные лидеры, видные деятели, представители интеллигенции, деятели искусства и СМИ Эфиопии. По словам пресс-секретаря, эфиопская делегация проведет переговоры с различными представителями общественности Уганды, включая и президента страны Йовери Мусевени.