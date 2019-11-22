Белград, , 19:56 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у Белграда и Скопье очень хорошие отношения, между этими странами больше доверия, чем было раньше, без неразрешённых вопросов, кроме косовской проблемы, а их экономическое сотрудничество развивается стремительными темпами, пишет сербское новостное агентство RTS 22 ноября.

«С точки зрения политики, кроме расходящихся взглядов по поводу независимости Косово, у нас нет других неразрешённых вопросов. Мы хотим выстроить самые близкие дружеские отношения», — заявил Александр Вучич после встречи с президентом Северной Македонии Стиво Пендаровски.

Александр Вучич добавил, что с македонским президентом у него состоялась искренняя и открытая беседа по всем ключевым вопросам двусторонних отношений двух стран, о региональных инициативах и ключевых региональных вопросах. Он сообщил, что у Сербии нет никаких претензий к Северной Македонии.