Москва, , 18:11 — REGNUM Российская армия в последние годы получает значительное количество новой военной техники, но пока нельзя говорить о том, что все рода войск уже получили необходимое усиление, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 22 ноября, комментируя высказывания президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в пятницу заявил, что доля современного оружия и техники в армии достигла 68%, а многие из образцов этого вооружения и техники не имеют аналогов в мире.

«В последнее десятилетие российская армия действительно получила огромное количество новой военной техники, что особенно заметно на фоне почти полного отсутствия таковых в период после распада СССР.

Тем не менее сказать, что все рода войск получили необходимое усиление, пока нельзя. В особенности это касается военно-морского флота России, где и до 50% современной техники пока далеко.

Тем не менее процесс перевооружения продолжается и протекал бы ещё быстрее, если бы не экономический кризис 2014—2015 года на фоне антироссийских санкций и падения цен на нефть», — отметил Леонид Нерсисян.