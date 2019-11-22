Могадишо, , 19:39 — REGNUM Специальный посланник ООН в Сомали Джеймс Свон заявил, что народ Сомали с нетерпением ожидает президентских выборов 2020 года и принятия федеральной конституции к июню того же года, но значительные препятствия на пути к успешной реализации задуманного все же остаются. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

«Более чем год неэффективного сотрудничества между центральным правительством и ключевыми федеральными государствами-членами стал препятствием для улучшения и достижения важных национальных приоритетов», — сообщил Свон, выступая перед Советом Безопасности ООН с отчетом о проделанной работе. «Лидеры Сомали должны срочно действовать, чтобы преодолеть этот тупик между «центром» и федеративными штатами в интересах всей нации».

Свон также попросил сомалийских лидеров тесно сотрудничать с официальными лицами в Сомалиленде. «Поскольку в 2020 году в Сомалиленде также ожидаются парламентские выборы, важно, чтобы там также уважались политические свободы и права человека», — заявил спецпосланник.

Среди наиболее важных достижений Сомали Свон отметил встречу между президентом Сомали Мохаммедом Фармаджо и президентом Кении Ухуру Кеньяттой. Два лидера встретились после нескольких месяцев крайне напряженных отношений, резко охладившихся из-за пограничного морского спора.