Тбилиси, , 17:57 — REGNUM Все задержанные на акции перед офисом СГБ Грузии сегодня днем освобождены под подписку. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Напомним, сегодня во время акции протеста перед бюро Службы государственной безопасности Грузии по обвинению в мелком хулиганстве и неповиновении законным требованиям полиции были задержаны шесть активистов молодежного крыла Лейбористской и других партий, а также же движения «Габеде» («Посмей»). Среди задержанных был сын лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили.

В полиции заявляют, что участники акции не подчинились неоднократным предупреждениям о недопустимости перекрытия дороги и блокирования входов в здание. Активисты же заявляют, что полиция задержала их безо всякого основания при переходе дороги на «зебре».

Напомним, что акции протеста в Грузии начались после того, как парламент 14 ноября провалил проект поправок в Конституцию, предусматривающий проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым барьером. Причиной непринятия поправок оказался «бунт» мажоритариев и отказ от голосования за проект, который в 2020 году лишил бы их возможности вновь оказаться в парламенте.

18 ноября, после того, как митингующие заблокировали все входы в парламент и помешали возобновлению работы законодательного органа, полиция и спецназ с применением спецсредств разогнали участников акции, освободили входы в парламент и открыли движение по проспекту Руставели. В ходе разгона акции были задержаны 37 человек, которые обвиняются в хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

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