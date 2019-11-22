Тегеран, , 20:04 — REGNUM 22 ноября Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ходе ежедневной пресс-конференции отметил, что внешняя политика всегда Ирана была «активной и сбалансированной» на протяжении двух последних десятилетий. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Дипломат опроверг слухи о том, что основная активность Ирана была сосредоточена в Азии, Европе и Америке, заявив, что странам Африки и Латинской Америки уделялось не меньше внимания. «Мы старались поддерживать географический баланс в своей политике» — подчеркнул дипломат.

По словам чиновника, за последний год Президент Ирана Хасан Рухани и Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф совершили множество визитов в разные концы земного шара, что свидетельствует о многовекторности политики Исламской республики. «Тем не менее, первостепенную роль играет обеспечение мира и прогресса на Ближнем Востоке, так как Иран расположен именно в этом регионе», — заявил Аббас Мусави.