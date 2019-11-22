Киев, 22 ноября 2019, 17:55 — REGNUM Сожаление в связи с отсутствием «нормандского» или «минского» форматов для «возвращения» Крыма в состав Украины выразил 22 ноября Антон Кориневич, постпред украинского президента в Крыму, в интервью LB.ua.
По словам украинского чиновника, Киев работает над «возвращением» Крыма. Соответствующая «стратегия» пока не готова, но установка такая, что Крым Украина собирается «деоккупировать» «политико-дипломатическим путём».
Поскольку, отмечает украинский чиновник, Москва «не будет участвовать в подобном диалоге», нужно «как можно чаще поднимать вопрос Крыма в международной плоскости».
Напомним, «нормандский» формат предполагают участие России в обсуждении агрессии Украины против Донбасса. В итоге участники переговоров стремятся остановить войну. Что касается Крыма, то он является российским регионом, и ни о какой войне в нём речи нет.
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