Киев, , 17:55 — REGNUM Сожаление в связи с отсутствием «нормандского» или «минского» форматов для «возвращения» Крыма в состав Украины выразил 22 ноября Антон Кориневич, постпред украинского президента в Крыму, в интервью LB.ua.

По словам украинского чиновника, Киев работает над «возвращением» Крыма. Соответствующая «стратегия» пока не готова, но установка такая, что Крым Украина собирается «деоккупировать» «политико-дипломатическим путём».

Кориневич «Мы понимаем, что оккупированная территория Крыма очень милитаризована Российской Федерацией. Вопрос в том, что Украина может применять «нормандский» формат или «минский» формат с целью деоккупации частей Донецкой и Луганской области. К сожалению, по Крыму такого формата нет. Хотя это не значит, что вопрос Крыма отошёл на задний план».

Поскольку, отмечает украинский чиновник, Москва «не будет участвовать в подобном диалоге», нужно «как можно чаще поднимать вопрос Крыма в международной плоскости».

Напомним, «нормандский» формат предполагают участие России в обсуждении агрессии Украины против Донбасса. В итоге участники переговоров стремятся остановить войну. Что касается Крыма, то он является российским регионом, и ни о какой войне в нём речи нет.

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