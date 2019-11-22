Тегеран, , 19:47 — REGNUM 21 ноября Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана второй бригадный генерал Рамезан Шариф заявил, что в провинциях Альборз, Фарс, Тегеран и Хузестан были произведены массовые задержания зачинщиков недавних протестов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, количество задержанных насчитывает сотни человек, при этом большинство из них имеет связи с иностранными спецслужбами. «Враги обучили головорезов, чтобы навести беспорядки в Иране, который успешно справляется с санкционным давлением», — отметил Рамезан Шариф.

Он подчеркнул, что из 750 городов Ирана массовые протесты прошли как минимум в 100, однако они завершились менее, чем через 3 суток после начала. По его мнению, данный факт свидетельствует об отсутствии народной поддержки протестующих.