Вашингтон, 22 ноября 2019, 17:45 — REGNUM 22 ноября глава министерства обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего визита в Вашингтон подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на три года. Со стороны Пентагона соглашение подписала заместитель помощника министра обороны США Лора Купер. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.
Согласно подписанному соглашению, оборонное ведомство США продолжит оказывать Грузию поддержку в реформах, направленных на улучшение боеспособности армии. Продлевается действие программы готовности обороны (GDRP), американские военные продолжат готовить грузинских военных к несению службы в рамках миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане и т.д.
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