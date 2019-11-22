Вашингтон, , 17:45 — REGNUM 22 ноября глава министерства обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе своего визита в Вашингтон подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на три года. Со стороны Пентагона соглашение подписала заместитель помощника министра обороны США Лора Купер. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии.

«Я рад, что мы подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое полностью отражает наши приоритеты. Документ полностью соответствует текущим реформам Сил обороны Грузии, целью которых является развитие возможностей и модернизация армии. В результате нашего двустороннего сотрудничества Грузия преобразовывается из страны, проводящей учения, в независимого партнера», — сказал Гарибашвили по итогам встречи с Купер.

Согласно подписанному соглашению, оборонное ведомство США продолжит оказывать Грузию поддержку в реформах, направленных на улучшение боеспособности армии. Продлевается действие программы готовности обороны (GDRP), американские военные продолжат готовить грузинских военных к несению службы в рамках миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане и т.д.

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