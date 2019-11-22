Москва, 22 ноября 2019, 17:45 — REGNUM Властям Украины не дают работать, а реальной властью себя считает некий коллективный Майдан, возомнивший себя государством. Об этом 22 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань, комментируя митинг, прошедший в Киеве в день очередной годовщины «евромайдана», участники которого выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд требований.
Напомним, как сообщалось ранее, участники митинга в центре Киева потребовали от Зеленского уволить главу его администрации Андрея Богдана и главу Госбюро расследований Роману Трубу. Кроме того, они потребовали прекратить разведение войск на Донбассе.
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