Москва, , 17:45 — REGNUM Властям Украины не дают работать, а реальной властью себя считает некий коллективный Майдан, возомнивший себя государством. Об этом 22 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань, комментируя митинг, прошедший в Киеве в день очередной годовщины «евромайдана», участники которого выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд требований.

«На самом деле для Зеленского наступает момент истины, — сказал Строкань. — Это попытка расставить максимальное количество флажков для него. Это коллективное безумие, порожденное неуважением к власти. В отличие от РФ, Украина не имела истории государственности. И поэтому существует такой коллективный Майдан, который считает, что он и есть власть, он и есть государство и он решает. Когда это кончится? Это продлится очень долго. Власть не уважают и не дают шанса делать свою работу».

Напомним, как сообщалось ранее, участники митинга в центре Киева потребовали от Зеленского уволить главу его администрации Андрея Богдана и главу Госбюро расследований Роману Трубу. Кроме того, они потребовали прекратить разведение войск на Донбассе.

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