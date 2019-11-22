Тегеран, , 19:40 — REGNUM 21 ноября Командующий военно-морским флотом Ирана Хоссейн Ханзади открыл новый штаб военно-морского флота в городе Бендер-Аббас на юге страны. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Напомним, что раннее штаб ВМФ Ирана располагался в столице страны — Тегеране. По словам Хоссейна Ханзади, командование военно-морским флотом переместилось в южный портовый город Ирана, «чтобы находиться ближе к оперативным зонам». Он подчеркнул, что Исламская республика продолжает сосредотачивать свои силы в Оманском заливе ввиду высокой угрозы на южных границах.

Хоссейн Ханзади подчеркнул, что размещение штаб-квартиры в Бендер-Аббасе создаст множество рабочих мест для жителей провинции Хормозган. В настоящее время на месте нового штаба построено три здания площадью 26 432 м2.