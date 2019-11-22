Тегеран, , 19:40 — REGNUM 21 ноября Советник Верховного лидера Ирана по военным вопросам Фарзад Эсмайели заявил, что никакие переговоры с западными державами не способны решить внутренние проблемы Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам политика, существует пять правил, которые чиновники должны соблюдать для успешного процветания государства. Первое из них — приверженность ценностям ислама и Исламской революции 1979 года, второе — борьба с тиранией и угнетением, третье — поддержка слабых и беззащитных, четвертое — усиление оборонительной мощи страны.

В качестве пятого и основного принципа процветания государства чиновник назвал приверженность идее независимости. «В исламском мире существует 20 стран с наследственным переходом власти. Большинство их лидеров предоставили свою землю Соединенным Штатам для размещения военных баз, что привело к закабалению арабского мира и усилению напряженности во всем регионе», — отметил чиновник.